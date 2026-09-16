ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، وبحث الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأمن وحرية الملاحة البحرية، إضافة إلى مناقشة موضوعات…
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، وبحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن حرية الملاحة البحرية.
كما تناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.