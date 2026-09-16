ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية

صحيفة سبق

2026-09-16T22:41:31.461Z

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، وبحث الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأمن وحرية الملاحة البحرية، إضافة إلى مناقشة موضوعات…