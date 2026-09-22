صحيفة سبق

اختتمت خدمة «فحص» –إحدى خدمات برنامج البناء المستدام الذي تشغّله NHC Innovation– مشاركتها بوصفها الراعي الاستراتيجي للمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026 في الرياض، بتكريمها من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وتوقيع ٦ اتفاقيات جديدة لخدمات الفحص وتقييم الاستدامة. وشهدت ا…

اختتمت «فحص»، إحدى خدمات برنامج البناء المستدام الذي تشغله NHC Innovation، مشاركتها بصفتها الراعي الاستراتيجي للمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026، الذي أُقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية».

وكرّم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خدمة «فحص» تقديرًا لرعايتها الاستراتيجية للمؤتمر، وتسلم التكريم الرئيس التنفيذي للخدمات العقارية في NHC Innovation المهندس زياد بن صالح العقل.

وشهدت المشاركة توقيع 6 اتفاقيات مع عدد من الشركاء لتقديم خدمات برنامج البناء المستدام، توزعت بين 3 اتفاقيات لخدمة «فحص»، و3 اتفاقيات لخدمة تقييم الاستدامة. كما جرى تسليم 4 شهادات تقييم استدامة لكل من البحر الأحمر، والدرعية، وأرامكو، والفوزان هيلز، بعد اجتياز عدد من مشاريعها المعايير المعتمدة للتقييم.

وسلّط الجناح الضوء على الهوية الجديدة لخدمة «فحص»، وما تقدمه للمقبلين على شراء العقارات أو استئجارها من معرفة أوضح بحالة المبنى قبل اتخاذ القرار. وتُنفذ الخدمة من خلال فحص ظاهري يجريه فاحص معتمد، يعقبه إصدار تقرير فني يوضح الملاحظات والحالات المرصودة في العقار.

وتستند الخدمة إلى شبكة تضم أكثر من 6 آلاف فاحص معتمد، تغطي جميع مناطق المملكة، ضمن منظومة رقمية تدعم تقديم الطلبات وإدارة الزيارات وإصدار التقارير الفنية.

وضمن أعمال المؤتمر، قدّمت «فحص» ورشة عمل بعنوان «خدمات الفحص»، استعرضت خدمات فحص جودة البناء والمباني الجاهزة، وأنواع العقارات المشمولة بالفحص، وآليات التفتيش وتطبيقاته، إلى جانب رحلة طلب الخدمة ومحتويات التقرير الفني. كما أجابت الورشة عن أسئلة الحضور حول الاستفادة من خدمات الفحص ودورها في معرفة حالة المبنى ودعم القرارات العقارية المرتبطة به.

وأكد الرئيس التنفيذي للخدمات العقارية في NHC Innovation المهندس زياد بن صالح العقل أن معرفة حالة المبنى تمثل نقطة أساسية في رفع كفاءة إدارته والحفاظ على قيمته، مشيرًا إلى أن خدمة «فحص» تمنح الملاك والمستفيدين معلومات فنية أوضح تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العقار.

وقال: «تنطلق كفاءة إدارة المباني من معرفة حالتها بصورة واضحة؛ ولهذا تقدم خدمة فحص تقريرًا فنيًا يساعد المستفيد على فهم حالة العقار والملاحظات المرصودة فيه قبل اتخاذ القرار. وتتكامل الخدمة مع تقييم الاستدامة ضمن خدمات البناء المستدام، بما يدعم كفاءة إدارة الأصل العقاري وتشغيله والمحافظة على قيمته على المدى الطويل».

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 225 جهة و200 متحدث، إلى جانب تنظيم 120 ورشة عمل، بحضور نخبة من المختصين والخبراء لمناقشة مستجدات قطاع إدارة المرافق ومستقبله، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب التشغيل والصيانة وإدارة الأصول. وأشار معالي وزير البلديات والإسكان خلال افتتاح المؤتمر إلى أن سوق إدارة المرافق في المملكة يتجاوز 50 مليار دولار، بما يعكس حجم القطاع والفرص المتاحة لتعظيم قيمة الأصول ورفع كفاءة المدن.

وتواصل «فحص»، من خلال منظومة البناء المستدام، تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها؛ لمساعدة الملاك والمستفيدين على معرفة حالة عقاراتهم، ورفع موثوقية القرارات المرتبطة بالشراء أو الاستئجار.

وللاطلاع على الخدمة وتقديم طلب الفحص، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج البناء المستدام: https://mostadam.sa/ar/inspection