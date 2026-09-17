الصومال تدين بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة

صحيفة سبق

2026-09-17T09:58:12.106Z

أدانت جمهورية الصومال، بأشد العبارات، محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة اعترضتها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قبل وصولها إلى المدينة، إلى جانب إدانتها للهجمات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية في المملكة. وأعربت الصومال عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدةً حقها في حماية…