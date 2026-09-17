الصومال تدين بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة
أدانت جمهورية الصومال، بأشد العبارات، محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة اعترضتها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قبل وصولها إلى المدينة، إلى جانب إدانتها للهجمات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية في المملكة. وأعربت الصومال عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدةً حقها في حماية…
أدانت الصومال -بأشد العبارات- محاولة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، اعترضتها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قبل وصولها إلى المدينة.
كما أدانت الصومال -وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية- اليوم، الهجمات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية في المملكة، معربةً عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة،
وأكدت الصومال على حق المملكة في حماية أراضيها وشعبها والمقدسات الإسلامية.