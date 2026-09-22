صحيفة سبق

احتفت النيابة العامة في مقرها الرئيس باليوم الوطني السعودي في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، من خلال عدد من الفعاليات والمظاهر الوطنية التي أبرزت الانتماء والوفاء، واستحضرت مكانة اليوم الوطني ودور النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

احتفت النيابة العامة بمقرها الرئيسي باليوم الوطني السعودي، في أجواء وطنية حافلة جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

وتضمّن الاحتفاء عدداً من الفعاليات والمظاهر الوطنية التي عكست عمق الانتماء والوفاء لدى منسوبي الجهاز، واستحضرت المكانة الراسخة لليوم الوطني في الوجدان السعودي، فضلاً عن إبراز ما تشهده المملكة من نهضة وتنمية شاملة في مختلف المجالات.

وجسّد منسوبو النيابة العامة خلال المناسبة مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، متوجّهين بالدعاء أن يديم الله على المملكة أمنها وعزّها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة.