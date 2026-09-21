صحيفة سبق

استعرضت جمعية تنمية الأفلاج، ضمن احتفائها باليوم الوطني السعودي الـ 96، عبارات وطنية لقادة المملكة بدءًا من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشملت المبادرة إبراز تأكيد المؤسس على التمسك بالكتاب…

استعرضت جمعية تنمية الأفلاج، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، عددًا من العبارات الوطنية التي عبّر بها قادة المملكة، بدءًا من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتضمنت المبادرة استعراض كلمة المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، التي أكد فيها تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجًا في الحكم، وحرصه على ما فيه صلاح البلاد وأهلها.

كما استعرضت الجمعية كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي تناولت ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، والحرص على حاضر الوطن ومستقبله، استلهامًا من تضحيات الآباء والأجداد.

واختتمت العبارات بكلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، التي تناولت مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي شهدتها المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس، وما استهدفته من خدمة الإنسان السعودي في مختلف جوانب حياته.

وتأتي المبادرة في إطار احتفاء الجمعية باليوم الوطني الـ96، واستحضار مسيرة المملكة منذ مرحلة التأسيس على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، مرورًا بمراحل البناء والتنمية، وصولًا إلى ما تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.



