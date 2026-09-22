صحيفة سبق

يدشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية اليوم الثلاثاء معسكرًا إعداديًا في الرياض يستمر حتى 5 أكتوبر، ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحضير لكأس آسيا 2026 المؤهلة إلى كأس العالم 2027. واستدعى المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك 15 لاعبًا، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع عمان والإمارات وأوز…

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الثلاثاء، على أن يمتد حتى الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً للمشاركة في كأس آسيا 2026 المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

واستدعى المدير الفني لأخضر الشاطئية، البرازيلي قوقا زولوكوفيك، 15 لاعباً للمعسكر، هم: محمد العجمي، وحسام كعمان، وحسن آل عيد، ومبارك الدوسري، وفيصل اليامي، وأحمد الهمامي، وسلمان الرشيدي، ووليد اليوبي، وربيع سفياني، وخالد وهيب، ونايف ياكل، وعمر قرامش، ورمزي دكمان، وقاسم ديباجي، وماجد شمهاني.

وكانت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 قد أوقعت أخضر الشاطئية في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات عُمان والإمارات وأوزبكستان.