صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، موضحاً أن الحالة الجوية مستمرة -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على محافظتَي رهاط ومدركة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بجملة من الظواهر الجوية الخطرة.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، فضلاً عن تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً، مناشداً المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة توخي الحذر وتجنب الأودية ومجاري السيول.