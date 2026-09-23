أحمد العبدالله

واكبت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة احتفالات اليوم الوطني السعودي عبر خطة ميدانية شاملة تضمنت انتشار 35 فرقة إسعافية في مواقع الفعاليات الرئيسة، وتنفيذ مبادرة "مسعف وطن" للتوعية بالإسعافات الأولية، والمشاركة في المسيرة الأمنية، بما يعزز الجاهزية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

واكبت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة احتفالات اليوم الوطني السعودي بخطة ميدانية متكاملة، تضمنت مشاركة 35 فرقة إسعافية في تغطية فعاليات المنطقة، عبر مبادرات وأنشطة إسعافية وتوعوية تعزز الجاهزية وسرعة الاستجابة، وتجسد رسالة الهيئة الإنسانية في خدمة أهالي الباحة وزوارها خلال هذه المناسبة الوطنية.

وشهدت مدينة الباحة ومحافظات المنطقة انتشار الفرق الإسعافية وتمركزها في عدد من مواقع الاحتفالات والفعاليات، من بينها «بهجة رغدان»، و«ممشى الحاوية»، وموقع الألعاب النارية، إلى جانب انتشارها في مختلف المحافظات؛ بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما نفّذ فرع الهيئة بمنطقة الباحة مبادرة «مسعف وطن» في «بهجة رغدان»، بهدف نشر ثقافة الإسعافات الأولية، وتعريف أفراد المجتمع بالمهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة، ومشاركتهم فرحة الوطن بهذه المناسبة الغالية.

وشارك الفرع في المسيرة الأمنية التي جسدت تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض آليات هيئة الهلال الأحمر السعودي وإمكاناتها وتجهيزاتها الميدانية، وإبراز جانب من جهود الفرق الإسعافية وما تقدمه من خدمات على مدار الساعة.

وفي ميادين الاحتفال، واصل أبطال الميدان من منسوبي الهيئة، الذين يُلقَّبون بـ«سفراء الحياة»، أداء رسالتهم الإنسانية بكل تفانٍ واقتدار، مجسّدين قيم العطاء والانتماء، وحاضرين بين المحتفلين لتقديم الرعاية الإسعافية والاستجابة للحالات الطارئة، بما يعكس جاهزية الهيئة وحرصها الدائم على سلامة الجميع.