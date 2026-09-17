صحيفة سبق

بدأت أمانة العاصمة المقدسة استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج 1448هـ اعتبارًا من السبت 1 / 4 / 1448هـ، عبر منصة تأهيل المتعهدين الإلكترونية (easha.hmm.gov.sa). ودعت الأمانة الجهات الراغبة في تقديم خدمات الإعاشة إلى استكمال بياناتها وتحديثها وفق متطلبات التأهيل المعتمدة والالتزام بالضوابط ال…

بدأت أمانة العاصمة المقدسة استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج 1448هـ، اعتبارًا من السبت 1 / 4 / 1448هـ، وذلك ضمن استعداداتها المبكرة لرفع جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة التشغيل الميداني وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وأوضحت أن استقبال الطلبات يتم عبر منصة تأهيل المتعهدين الإلكترونية (easha.hmm.gov.sa)، داعيةً الجهات الراغبة في تقديم خدمات الإعاشة إلى استكمال بياناتها وتحديثها وفق متطلبات التأهيل المعتمدة، والالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المحددة لاعتماد الطلبات.

وبيّنت أن عملية التأهيل تهدف إلى ضمان تقديم خدمات غذائية آمنة وعالية الجودة، ورفع الجاهزية التشغيلية لموسم الحج، من خلال تطبيق المعايير الفنية والآليات الرقابية التي تسهم في تعزيز سلامة منظومة الإعاشة ورفع كفاءة أعمالها.