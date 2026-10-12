الدفاع المدني بمكة المكرمة يتعامل مع وميض لحظي إثر تسرب غاز في شقة

صحيفة سبق

2026-10-12T09:14:00.422Z

باشرت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة حادث وميض لحظي ناتجاً عن تسرب غاز في إحدى الشقق السكنية، ما أسفر عن إصابة شخص وحدوث أضرار مادية في الموقع. وتم التعامل مع الحادث ميدانياً واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.