الدفاع المدني بمكة المكرمة يتعامل مع وميض لحظي إثر تسرب غاز في شقة
باشرت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة حادث وميض لحظي ناتجاً عن تسرب غاز في إحدى الشقق السكنية، ما أسفر عن إصابة شخص وحدوث أضرار مادية في الموقع. وتم التعامل مع الحادث ميدانياً واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.
تعامل الدفاع المدني في مكة المكرمة مع حادث وميض لحظي ناجم عن تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية، أسفر عن إصابة شخص وإلحاق أضرار مادية بالموقع.
وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث فور الإبلاغ عنه، واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع وتأمين المنطقة المحيطة، فيما تولّت الجهات المختصة متابعة حالة المصاب.