محمد طيران

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير الاجتماع الأول للجنة إحياء وتأهيل المزارع المهملة، لبحث آليات حصر المزارع غير المستغلة ووضع خطط عملية لإعادة تأهيلها وتفعيل إنتاجها الزراعي، بما يعزز كفاءة استثمار الموارد ويدعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي ومبادرة السعودية الخضراء.

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اجتماعه الأول للجنة إحياء وتأهيل المزارع المهملة، تناول خلاله آليات حصر المزارع غير المستغلة، ووضع خطط عملية لإعادة تأهيلها وتفعيل إنتاجها الزراعي، بما يعزز الاستفادة من الموارد الزراعية ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة.

وترأس الاجتماع مساعد المدير العام للشؤون الفنية بفرع الوزارة المهندس أحمد بن سعيد المفلح، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الوحدات والجمعيات الزراعية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع محاور عدة، أبرزها: حصر المزارع المهملة وتحديد احتياجاتها، وإعداد خطط عمل متكاملة لتأهيلها، ومتابعة تنفيذ المشروعات ميدانياً، فضلاً عن رصد التحديات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

كما تناول الاجتماع أهمية توثيق النماذج الناجحة والممارسات الجيدة، وقياس أثر أعمال اللجنة، وإعداد تقارير شهرية دورية توضح مستوى الإنجاز ونسب التقدم والتحديات والتوصيات اللازمة لتطوير العمل.

وتستهدف المبادرة إعادة الاستفادة من المزارع المهملة ورفع كفاءة استثمار الموارد الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يُسهم في تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية، ودعم الأمن الغذائي، والإسهام في مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.