أحمد العبدالله

الضباب يعانق أشجار «غابة رغدان» بالباحة.. وأجواء ساحرة تستقطب الأهالي والزوار سجلت غابة رغدان بمنطقة الباحة مشهداً طبيعياً بديعاً، بعد أن كست موجات كثيفة من الضباب أرجاء الغابة وملامسة أرضيتها وأشجارها الوارفة، لتخلق لوح

سجلت غابة رغدان بمنطقة الباحة مشهدًا طبيعيًا بديعًا، بعد أن كست موجات كثيفة من الضباب أرجاء الغابة، ولامست أرضيتها وأشجارها الوارفة، لتخلق لوحة ساحرة امتزجت فيها برودة الأجواء اللطيفة بروعة الطبيعة التي تشتهر بها المنطقة.

والتقطت عدسة «سبق» صورًا تبرز جمال الضباب وهو يتعانق مع الأشجار ويلامس أرضية الغابة، مستعرضةً المشاهد الخلابة التي غطى فيها الضباب الإضاءات والممرات بالكامل.

وشهدت الغابة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بهذه الأجواء الباردة والتنزه بين أحضان الطبيعة، وسط حضور ميداني مكثف من الجهات الأمنية والمرورية والخدمية، التي تواجدت لتنظيم حركة السير وتسهيل حركة المركبات، وضمان سلامة وراحة المتنزهين أثناء استمتاعهم بهذه الأجواء الاستثنائية.