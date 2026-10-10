صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، في حين يستمر التوقع بتكوّن السُّحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السُّحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السُّحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السُّحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.