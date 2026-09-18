صحيفة سبق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها وجازان. وشددت على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الوقائية. كما دعت السكان لتجنب التجمعات في مواقع الحوادث والتواصل عبر رقم الطوارئ 998.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها وجازان.

ودعا الدفاع المدني السكان إلى الاستمرار في اتباع تعليماتها والإرشادات الوقائية، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً في مواقع الحوادث أو مواقع مباشرة البلاغات حفاظاً على سلامتهم وسلامة فرق الإنقاذ.

وشدّدت على أهمية سرعة التواصل في الحالات الطارئة عبر رقم الطوارئ 998 على مدار الساعة.