المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية: 10 ساعات من الحالات الغبارية في الإقليم

صحيفة سبق

2026-09-21T04:55:20.628Z

أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تسجيل ١٠ ساعات من الحالات الغبارية في الإقليم يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦. وتصدّرت إيران والأردن بعدد ٤ ساعات لكل منهما، فيما سجّلت السعودية وباكستان ساعة واحدة لكل دولة، ولم تُسجَّل أي حالات غبارية في بقية دول الإقليم.