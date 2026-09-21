المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية: 10 ساعات من الحالات الغبارية في الإقليم
أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تسجيل ١٠ ساعات من الحالات الغبارية في الإقليم يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦. وتصدّرت إيران والأردن بعدد ٤ ساعات لكل منهما، فيما سجّلت السعودية وباكستان ساعة واحدة لكل دولة، ولم تُسجَّل أي حالات غبارية في بقية دول الإقليم.
أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تسجيل 10 ساعات من الحالات الغبارية في الإقليم، في 20 سبتمبر 2026، تصدرت خلالها إيران والأردن بـ4 ساعات لكل منهما.
وسجّلت كل من السعودية وباكستان ساعة واحدة من الحالات الغبارية.
فيما لم تُسجّل بقية دول الإقليم أي ساعات من الحالات الغبارية.