صحيفة سبق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المهندس فيصل السمنودي التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين، مؤكدًا أن نهضة المملكة تستند إلى الإنسان وقدراته، وأن استقرار الأسرة وتمكين أفرادها يمثلان أساسًا لبناء مجتمع حيوي وفق رؤية السعودية 2030، من خلال مبادرات وبرامج إرشاد…

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المهندس فيصل السمنودي، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وأكد السمنودي أن هذه المناسبة تجدد الاعتزاز بمسيرة وطنٍ أرسى وحدته الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مشيرًا إلى أن العناية بالأسرة وتعزيز استقرارها وتمكين أفرادها تمثل أساسًا راسخًا لبناء المجتمع الحيوي الذي تستهدفه رؤية السعودية 2030.

وقال السمنودي: «عزّ الوطن يبدأ من بيوته؛ ففي الأسرة يتعلم الأبناء معنى الانتماء، وتنمو قيم المسؤولية والعطاء. وحين نساند أسرةً لتستقر، ونهيئ لطفلٍ بيئةً آمنة، ونمكّن شابًا من اكتشاف قدراته، فإننا نسهم في بناء الإنسان الذي يحمل منجزات وطنه إلى آفاقٍ أوسع».

وأوضح أن جمعية المودة تنطلق في جهودها من الترابط بين استقرار الأسرة وازدهار الوطن، إذ تعمل على دعم الحوار بين الآباء والأبناء، وتعزيز دور الأسرة في توجيه طموحات الشباب من خلال مبادرات من بينها حملة «رؤية أوضح»، إلى جانب برامج الإرشاد والحماية والتمكين الاقتصادي، بما يمنح الأسر أدواتٍ عملية لمواجهة التحديات والمشاركة في التنمية.

واختتم السمنودي تصريحه بالقول: «في يومنا الوطني، نجدد التزامنا بأن تكون خدمة الأسرة إسهامًا متواصلًا في رفعة الوطن؛ فكل قيمةٍ نغرسها في أبنائنا، وكل بيتٍ نسانده، نشارك به في صناعة الغد الذي نطمح إليه»، سائلًا الله أن يحفظ القيادة ويديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها.