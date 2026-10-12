خالد خليل

أعلنت وزارة السياحة إتاحة خدمات رقمية خاصة للمنشآت السياحية عبر منصة «سياحة» تُمكّنها من الاطلاع على المخالفات المسجّلة بحقها والاعتراض عليها إلكترونيًا خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة، ضمن حزمة خدمات امتثال تشمل عرض المخالفات وإدارتها، ومتابعة الاعتراضات، والاطلاع على تقارير الزيارات الرقابية…

كشفت وزارة السياحة عن خدمات خاصة للمنشات السياحية يمكنها الاطلاع على المخالفات المسجلة بحقها والاعتراض عليها إلكترونيًا خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة، وذلك عبر منصة «سياحة» الرقمية، ضمن ثلاث خدمات مخصصة للامتثال، تشمل عرض المخالفات وإدارتها، ومتابعة الاعتراضات، والاطلاع على تقارير الزيارات الرقابية.

ودعت الوزارة، في إعلان توعوي تحت شعار «وجهتك لخدمات الامتثال»، المستفيدين إلى التعرف على الخدمات المتاحة عبر المنصة، والاستفادة من تجربة رقمية سهلة وميسرة، تسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالرقابة والامتثال للأنظمة واللوائح السياحية.

وتتيح الخدمة الأولى للمنشآت استعراض المخالفات المسجلة بحقها وإدارتها إلكترونيًا، سواء من خلال سداد الغرامات أو تقديم الاعتراضات عليها، شريطة وجود منشأة مسجلة ومخالفة قائمة، مع تقديم بيان الاعتراض والمستندات الداعمة له خلال المهلة المحددة.

أما الخدمة الثانية، فتتيح متابعة الاعتراضات المقدمة وإدارتها، بما يشمل الرد على الاستفسارات الواردة بشأنها، إذ تشترط الوزارة تقديم الرد على أي استفسار خلال 5 أيام من تاريخه، فيما تتم مراجعة الاعتراض خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وفق الضوابط المعلنة للخدمة.

وتشمل الخدمة الثالثة عرض تقارير الزيارات الرقابية للمنشآت السياحية وتحميلها إلكترونيًا، بما يمكّن المستفيدين من مراجعة نتائج الزيارات والاطلاع على التقارير المرتبطة بمنشآتهم