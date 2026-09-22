عمر عريبي

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان مستوى جاهزيته الإسعافية تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني 96، عبر تشغيل 24 مركزًا إسعافيًا وتعزيز الانتشار الميداني في محافظات المنطقة ومواقع الفعاليات، مع استقبال البلاغات على رقم 997 على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وسلامة الحضور.

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان مستوى جاهزيته الإسعافية، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني ، من خلال تعزيز التغطية الميدانية في مختلف محافظات المنطقة، ودعم مواقع الفعاليات بالفرق الإسعافية والكوادر والتجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتتضمن خطة التغطية الإسعافية 24 مركزاً إسعافياً موزعة جغرافياً على محافظات المنطقة، إلى جانب فرق إسعافية متمركزة في مواقع الاحتفالات وفق طبيعة الفعاليات وكثافة الحضور، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الإسعافية عند الحاجة.

وأكد فرع الهيئة استمرار جاهزية المراكز الإسعافية واستقبال البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، بالتوازي مع دعم الانتشار الميداني في مواقع الفعاليات، بما يضمن استمرارية الخدمة الإسعافية وعدم تأثرها خلال فترة الاحتفالات.

وتستقبل غرفة العمليات البلاغات الإسعافية على الرقم (997) على مدار الساعة، فيما تواصل الفرق الإسعافية الميدانية جاهزيتها لتقديم الرعاية اللازمة ونقل الحالات إلى المنشآت الصحية وفق ما تستدعيه كل حالة.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة فرع الهيئة بمنطقة جازان لمواكبة احتفالات اليوم الوطني وتعزيز الجاهزية الإسعافية والوجود الميداني بالقرب من مواقع الفعاليات، دعماً لسلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال هذه المناسبة الوطنية.