صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان سيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، تشمل مدينة الباحة وعدداً من محافظاتها، وذلك حتى الساعة ٨:٠٠ مساءً. كما أصدر المركز تنبيهاً بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في م…

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظة العقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.