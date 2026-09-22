فهد العتيبي

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولة رقابية ميدانية على 4 مواقع للاستزراع السمكي بمحافظة جدة، لمتابعة العمليات التشغيلية والتحقق من التصاريح والاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات الأمن الحيوي، بهدف دعم جودة المنتجات السمكية واستدامة القطاع ورفع كفاءة الإنتاج.

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولة رقابية ميدانية على 4 مواقع للاستزراع السمكي بمحافظة جدة، للتحقق من مستوى الامتثال للأنظمة والاشتراطات المنظِّمة للنشاط، ومتطلبات الأمن الحيوي والضوابط الفنية والصحية المعتمدة.

وشملت الجولة متابعة العمليات التشغيلية والاطلاع على آليات العمل، والتحقق من التصاريح النظامية ومدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط، بما يعزز سلامة المنتجات السمكية وجودتها، ويُسهم في الحد من المخاطر المحتملة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن الجولات الرقابية تهدف إلى تعزيز امتثال المنشآت السمكية للأنظمة والاشتراطات، وتطبيق متطلبات الأمن الحيوي والسلامة، بما يدعم جودة المنتجات واستدامة قطاع الاستزراع السمكي، ورفع كفاءة الإنتاج وفق الضوابط المعتمدة.