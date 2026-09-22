عمر عريبي

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا باليوم الوطني السعودي الـ96، بحضور مسؤولين ماليزيين وسفراء معتمدين، حيث تضمن الحفل عزف النشيد الوطني وعرضًا مرئيًّا بعنوان «عزنا بطبعنا» استعرض مسيرة النهضة في المملكة، إضافة إلى سحب على تذاكر سفر مقدمة من «الخطوط السعودية» و«طيران الرياض».

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا باليوم الوطني السعودي الـ96، بحضور معالي الوزير الدكتور ذو الكفل بن حسن، الوزير بإدارة رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا أسامة بن داخل الأحمدي، إلى جانب عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين لدى ماليزيا.

وافتُتح الحفل بعزف النشيد الوطني السعودي، وسط أجواء وطنية عكست مشاعر الاعتزاز بهذه المناسبة، وسلّطت الضوء على مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.

وتضمّن برنامج الاحتفال التقاط الصور التذكارية لأصحاب المعالي والسعادة من السفراء العرب، فضلاً عن عرض مرئي بعنوان «عزنا بطبعنا»، استعرض أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات خلال مسيرتها التنموية.

وختُم الحفل بسحب على تذاكر سفر مقدَّمة من الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران الرياض، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.