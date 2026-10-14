صحيفة سبق

نظّمت المديرية العامة لحرس الحدود، بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم تستهدف منسوبيها في جميع مناطق المملكة والوحدات الخاصة. وتهدف الحملة إلى دعم المنظومة الصحية وتعزيز الوعي بالتبرع بالدم، امتدادًا للحملة الوطنية التي أطلقها ولي العهد، وترسيخًا لقيم التكافل…

نظّمت المديرية العامة لحرس الحدود، بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملةً للتبرع بالدم لمنسوبيها في مناطق المملكة والوحدات الخاصة بحرس الحدود كافة.

وتهدف الحملة إلى دعم المنظومة الصحية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، والإسهام في تلبية احتياجات المرافق الصحية من الإمدادات اللازمة لرعاية المرضى.

ويأتي هذا التنظيم امتدادًا للحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطار دعم المبادرات الوطنية والإنسانية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.