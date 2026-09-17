صحيفة سبق

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص وآخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، كما أُصيب شابان بجروح متفاوتة إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في مدينة نابلس. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن ٢٩ فلسطينيًّا، بينهم صحفي، وحققت مع العشرات خلال اقتحامات وتفتيشات ل…

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص، وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، تزامن ذلك مع إصابة شابين فلسطينيين بجروح مختلفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في مدينة نابلس.

وفي موضوع متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 29 فلسطينيًا على الأقل، بينهم صحفي، وحققت مع العشرات، خلال اقتحام عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللها تفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها، فيما هاجم مستعمرون منازل الفلسطينيين في قرية برقا شرق مدينة رام الله، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية بالقرية.