صحيفة سبق

يستضيف ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، يومي 18 و19 سبتمبر 2026، الأمسيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من موسم سباقات الطائف، متضمناً 22 شوطاً بإجمالي جوائز 2.8 مليون ريال، تتصدرها كؤوس بطولات السرعة ومساهمات نادي سباقات الخيل للمهرات والأمهار المباعة في مزاد 2025.

يستضيف ميدان الملك خالد للفروسية بمحافظة الطائف، يومَي الجمعة والسبت 18 و19 سبتمبر 2026م، الأمسيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة ضمن منافسات الأسبوع التاسع من موسم سباقات الطائف، الذي يشتمل على 22 شوطاً بواقع 11 شوطاً في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية يبلغ 2.8 مليون ريال، وسط منافسة قوية بين نخبة الجياد على كؤوس بطولات السرعة ومساهمات نادي سباقات الخيل.

أبرز منافسات الجمعة

تتجه الأنظار في أمسية الجمعة إلى كأس بطولة السرعة للخيل العربية على مسافة 1200 متر، بجائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، وتتصدر قائمة المرشحين الجواد «تركي الخالدية الثاني» بشعار إسطبلات الخالدية، إلى جانب الجواد «فودي بانيه» بشعار إسطبل عذبة للسباقات، والجواد «باسق آند بيك» بشعار إسطبل أجمل.

وتشهد الأمسية ذاتها كأس بطولة السرعة للأفراس على مسافة 1200 متر وبجائزة 250 ألف ريال، وتبرز في قائمة المرشحات الفرس «مكاسب» بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والفرس «وطفاء» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس «رعود» بشعار عبدالإله عبدالعزيز الموسى، والفرس «النايفة» بشعار عبدالله سعيد المداح.

كما يحظى كأس بطولة السرعة للحصن على مسافة 1200 متر وبجائزة 250 ألف ريال باهتمام واسع، إذ يبرز في قائمة المنافسين الجواد «فاروق» بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، والجواد «الضحاك» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد «عز الخاطر» بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والجواد «ريمان» بشعار إسطبل بورسلي.

أبرز منافسات السبت

تتصدر منافسات السبت مساهمة نادي سباقات الخيل للمهرات المباعة في مزاد 2025 على مسافة 1400 متر وبجائزة 450 ألف ريال، وتتقدم المشاركات المهرة «المالكية» بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، والمهرة «بنت كورنيش» بشعار إسطبل زينث، والمهرة «بدورة» بشعار نايف عقيل دغيم المطيري.

وفي مساهمة نادي سباقات الخيل للأمهار المباعة في مزاد 2025 على مسافة 1400 متر وبجائزة 450 ألف ريال، يبرز المهر «حيهم» بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، والمهر «ترانكيلو» بشعار إسطبل سمرة الوادي، والمهر «الغزنوي» بشعار محمد جميل عبدالرحمن الجميل.

دعوة للجمهور

وجّه نادي سباقات الخيل دعوته لأهالي الطائف وزوارها لحضور منافسات الأسبوع التاسع والاستمتاع بأجواء السباقات والفعاليات المصاحبة في ميدان الملك خالد للفروسية، مع توفير أركان الضيافة والمطاعم والباقات المخصصة للجمهور. وتتاح تذاكر الدخول مجاناً عبر تطبيق «ويبوك» على الرابط: https://webook.com/ar/page/taif-racing-season