صحيفة سبق

ترأست الأحساء اجتماع شبكة المدن المبدعة في اليونسكو بمجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية في مدينة غابروفو البلغارية، بمشاركة 20 مدينة من مختلف دول العالم. واستعرض الوفد تجربة الأحساء في توظيف الثقافة والإبداع للتنمية المستدامة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الحرفيين وتعزيز التعاون بين الم…

تولت الأحساء رئاسة اجتماع شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، الذي استضافته مدينة غابروفو البلغارية، بمشاركة ممثلي 20 مدينة مبدعة من مختلف دول العالم.

واستعرض أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا تجربة الأحساء في توظيف الثقافة والإبداع لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الترابط المجتمعي، ودورهما في بناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب والمدن.

وتناول الملا عددًا من المحاور المرتبطة بمستقبل المدن المبدعة، شملت الثقافة والابتكار، والتكنولوجيا والمهارات الإنسانية، والاستثمار في المستقبل، والتعاون بين المدن الإبداعية، إلى جانب أثر الإبداع الثقافي في المحافظة على الهوية وتعزيز تماسك المجتمع.

وأكد أن تجربة الأحساء تنطلق من مفهوم «المرونة الثقافية»، الذي لا يقتصر على حماية التراث، بل يمتد إلى تطوير أساليب المحافظة عليه وممارسته ونقله إلى الأجيال القادمة بما يواكب المتغيرات، باعتباره جزءًا أصيلًا من هوية المجتمع ومصدرًا لقوته.

التكنولوجيا شريك للحرفي

وأوضح الملا أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لتطوير المهارات والمعارف التقليدية وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين، مؤكدًا أن العلاقة بين التكنولوجيا والتراث تقوم على التكامل لا الاستبدال، بما يمكّن الحرفي من الابتكار والتوثيق والوصول إلى جمهور وأسواق أوسع، مع المحافظة على أصالة الحرفة وهويتها.

وأضاف أن الاستثمار في الثقافة والإبداع هو استثمار في الإنسان والعلاقات الإنسانية، ويسهم في تعزيز الانتماء والتواصل وترابط المجتمع.

تعزيز التعاون بين المدن المبدعة

من جانبه، أكد منسق الأحساء المبدعة ورئيس تنسيق تجمع الحرف اليدوية والفنون في المدن المبدعة الأعضاء في اليونسكو، الدكتور إبراهيم الشبيث، أن الثقافة تظل قوة ناعمة للسلام بين البشر، وأداة فاعلة لتعزيز التفاهم والتقارب بين المجتمعات.

وشدد على أهمية توحيد الجهود وتبادل التجارب بما يسهم في تطوير قطاع الحرف والفنون الشعبية وترسيخ دوره في التنمية الثقافية المستدامة.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المدن الأعضاء في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وتطوير العمل المشترك في مجالات الحرف والفنون الشعبية، بما يعزز حضور الثقافة والإبداع في صناعة مستقبل المدن.