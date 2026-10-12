صحيفة سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا الصريح والمطلق للدعوة إلى إرساء هدنة حقيقية في قطاع الطاقة، مشدداً على وقف الهجمات ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، في إطار جهود لاحتواء التصعيد وتخفيف التداعيات الاقتصادية والإنسانية وحماية أسواق الطاقة العالمية وأمن الإمدادات.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده الصريح والمطلق للدعوة إلى إرساء هدنة حقيقية في قطاع الطاقة، مشدداً على أهمية وقف الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأوضح ماكرون أن وقف هذه الهجمات يُسهم في تخفيف حدة التوتر والحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاعات القائمة، مشيراً إلى أن الموقف الفرنسي يندرج ضمن جهود أوسع تهدف إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للتحرك الدبلوماسي، للحيلولة دون توسع رقعة الصراع.

وأبرز الرئيس الفرنسي التأثير المتزايد لهذه النزاعات على أسواق الطاقة العالمية وأمن الإمدادات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تعطل إمدادات النفط والغاز والكهرباء جراء العمليات العسكرية التي تطال البنية التحتية الحيوية، مما قد يُفضي إلى تداعيات اقتصادية واسعة وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

ويأتي الموقف الفرنسي منسجماً مع الدعوات الدولية المتنامية لخفض التصعيد وتجنب استهداف المنشآت المدنية والحيوية، فضلاً عن السعي إلى تمهيد الطريق أمام حلول سياسية ودبلوماسية تُعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.