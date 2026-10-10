صحيفة سبق

زار ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، واطّلعوا على أجنحة الأنبياء والسيرة النبوية ومكة والمدينة قديمًا، وشاهدوا عروضًا مرئية وتقنيات عرض حديثة تبرز سماحة الإسلام.

زار ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المعرضَ والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المعدّ للضيوف خلال زيارتهم المدينة المنورة.

واطّلع الضيوف على أقسام المعرض والمتحف المتعددة، التي تشمل جناح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجناح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجناحَي مكة المكرمة والمدينة المنورة قديمًا، إلى جانب جناح الأدوات والمقتنيات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجنحة آدابه وأخلاقه وفضائله وشمائله، فضلًا عن أجنحة السيرة النبوية ورحلة حجة الوداع.

وشاهد الضيوف عددًا من المقاطع المرئية والصور التي تستعرض سماحة الدين الإسلامي والسيرة النبوية المطهرة وفضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من خلال توظيف تقنيات العرض الحديثة، بما في ذلك اللوحات ثلاثية الأبعاد، والبانوراما التعليمية، وقاعات العرض السينمائي.

وتضم الدفعة الرابعة من البرنامج 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 21 دولة، هي: أوزبكستان، وباكستان، وبنغلاديش، والهند، وسريلانكا، ونيبال، والمالديف، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وتركيا، وجورجيا، وروسيا، وبوتان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفانواتو، وجزر سليمان، وفيجي.