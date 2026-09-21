صحيفة سبق

تواصل المدمرة الأمريكية "يو إس إس رافاييل بيرالتا" (DDG 115) الإبحار في المياه الإقليمية ضمن مهمة فرض الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، لمنع دخول أو خروج التجارة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، حيث أعادت القوات الأمريكية توجيه 110 سفن تجارية حتى 21 سبتمبر لضمان الالتزام.

تواصل المدمرة الأمريكية الموجَّهة بالصواريخ «يو إس إس رافاييل بيرالتا» (DDG 115) إبحارها في المياه الإقليمية، مُنفِّذةً الحصار البحري الأمريكي الصارم المفروض على إيران، الذي يستهدف منع أي حركة تجارية من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها.

وأفادت المعلومات المتاحة بأن القوات الأمريكية أعادت توجيه 110 سفن تجارية حتى الـ21 من سبتمبر الجاري، وذلك ضماناً للامتثال لقرارات الحصار المفروض.

وتأتي هذه العملية في سياق التصعيد الأمريكي المستمر ضد طهران، إذ تضطلع البحرية الأمريكية بدور محوري في تطبيق هذه الإجراءات عبر مراقبة حركة الملاحة التجارية في المنطقة وإخضاعها للتفتيش والتوجيه.