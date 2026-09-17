صحيفة سبق

أوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن السماح بالرعي في منطقة الحجرة لا يشمل كامل المنطقة، بل يقتصر على القرى والهجر والمواقع المعلن عنها في ضوابط الرعي النسخة الخامسة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.

أوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن السماح بممارسة نشاط الرعي في منطقة الحجرة لا يشمل المنطقة بالكامل، مؤكدةً أن ما يُتداول بشأن السماح بالرعي في عموم المنطقة غير دقيق.

وبيّنت الهيئة أن ممارسة الرعي تقتصر على القرى والهجر والمواقع المعلن عنها ضمن «ضوابط الرعي – النسخة الخامسة»، ووفق الاشتراطات المحددة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، مشددةً على أن السماح لا يمتد إلى بقية المواقع الواقعة ضمن منطقة الحجرة.

وأكدت الهيئة استمرار أعمال الرقابة الميدانية على مواقع الرعي، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالنطاقات المصرح بها والضوابط المعتمدة، وعدم ممارسة النشاط خارج المواقع المحددة.

كما دعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مرتادي المحمية وأفراد المجتمع المحلي إلى تحرّي الدقة في المعلومات المتعلقة بأنشطة الرعي وتصاريحها، واستقائها من القنوات والمنصات الرسمية للهيئة، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر مصادر غير رسمية.