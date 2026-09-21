صحيفة سبق

أدانت الأمم المتحدة استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك محاولة استهداف الرياض والهجمات على المدنيين ومنشآت الطاقة، معربة عن قلق بالغ من التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه، وداعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني.

أدانت الأمم المتحدة استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، ومن بينها محاولات استهداف العاصمة الرياض، فضلاً عن الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية لقطاع الطاقة، داعيةً الأطراف كافة إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال الإحاطة الصحفية الدورية، عن «القلق البالغ» إزاء التصعيد العسكري المتواصل في اليمن ومحيطه، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يشمل هجمات الحوثيين في محافظات تعز ولحج ومأرب، وما تخلّفه من تداعيات خطيرة على المدنيين في اليمن والمنطقة.

وشدد دوجاريك على ضرورة احترام الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الحظر الصريح للهجمات المباشرة على المدنيين والمنشآت المدنية.