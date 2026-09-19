صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية خفيفة على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، متوقعًا استمرار الحالة الجوية حتى الساعة التاسعة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.