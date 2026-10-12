صحيفة سبق

أصدر المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قرارات إدارية بترقية 1036 فردًا من منسوبي الدفاع المدني في مختلف التخصصات، مؤكّدًا تقديره لدعم القيادة وهنأ المترقين داعيًا لهم بالتوفيق في خدمة الوطن.

أصدر المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج قرارات إدارية بترقية 1036 فرداً من منسوبي الدفاع المدني إلى الرتب التي تلي رتبهم في مختلف التخصصات، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ورفع اللواء الفرج الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الدفاع المدني من اهتمام ورعاية، معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دعمه المستمر لرجال الأمن في شتى المجالات.

وهنأ مدير الدفاع المدني الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤملاً أن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.