صحيفة سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بالرياض اتفاقية تعاون مع جمعية رفاق لرعاية الأيتام بحائل، لتلبية الاحتياجات الأساسية لأيتام في جمهورية جيبوتي، عبر دعم شهري قدره 80 دولارًا لليتيم، ومبادرات كسوة وكوبونات شرائية يستفيد منها 400 فرد مباشرة و1,600 بشكل غير مباشر.

وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجاً في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها 25,000 فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وعلى صعيد آخر، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بمدينة الرياض اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل «رفاق»، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية ورعاية الأيتام في جمهورية جيبوتي.

ومثّل المركزَ في مراسم التوقيع مساعدُ المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما مثّل الجمعيةَ مديرُها التنفيذي وليد بن عبدالله الشدوخي.

وتتضمن الاتفاقية تقديم دعم شهري للأيتام بقيمة 80 دولاراً أمريكياً للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الحاضنة، إلى جانب تنفيذ مبادرة كسوة تلبّي احتياجاتهم من الملابس، وتوفير كوبونات شرائية عبر شريك تجاري، يستفيد منها 400 فرد بصورة مباشرة و1.600 فرد بصورة غير مباشرة.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف تقديم خدمات عالية الكفاءة لفئة الأيتام وفق أفضل المعايير الدولية، لضمان تحقيق أثر فعّال ومستدام في حياتهم يصون كرامتهم ويحترم خصوصيتهم.