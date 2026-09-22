صحيفة سبق

أكد دخيل الجبرتي، رئيس مجلس إدارة شركة النهار للتطوير العقاري، أن اليوم الوطني السعودي الـ 96 يتجاوز كونه ذكرى لتوحيد المملكة ليجسد مسيرة وطن بنى منجزاته عبر الأجيال محافظًا على ثوابته وهويته، ومتطلعًا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا. وشدّد على أن دور القطاع الخاص، وخاصة القطاع العقاري، بات مسؤولية تنموية…

أكد دخيل الجبرتي، رئيس مجلس إدارة شركة النهار للتطوير العقاري ، أن اليوم الوطني السعودي الـ96 يحمل معاني تتجاوز الاحتفاء بذكرى توحيد المملكة، ليكون مناسبة نستحضر فيها مسيرة وطن تأسس على الطموح والعمل، واستطاع عبر عقود متواصلة أن يبني منجزاته ويواصل التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وقال الجبرتي إن ما يميز مسيرة المملكة هو قدرتها على مواصلة البناء من جيل إلى آخر، مع الحفاظ على ثوابتها وهويتها الوطنية، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم من تطور في مختلف مناطق المملكة هو امتداد لهذه المسيرة، وتجسيد لطموح لا يتوقف، بل يتطلع باستمرار إلى ما يمكن تحقيقه في المستقبل.

وأوضح أن مسؤولية القطاع الخاص في هذه المرحلة تتجاوز دوره الاقتصادي المباشر، لتشمل المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل المملكة، من خلال استثمارات ومشاريع قادرة على إحداث أثر مستدام، وخدمة المجتمع، والمساهمة في تنمية المدن وخلق فرص جديدة للأجيال المقبلة.

وأضاف أن القطاع العقاري يتحمل جانبًا مهمًا من هذه المسؤولية، لأن ما يتم تطويره اليوم سيبقى جزءًا من المدن السعودية لسنوات طويلة، وهو ما يضع على عاتق المطورين مسؤولية التفكير في القيمة التي تضيفها مشاريعهم إلى المكان والإنسان، وليس فقط في المباني التي يتم إنشاؤها.

وأشار الجبرتي إلى أن شركة النهار للتطوير العقاري تنطلق من هذا المفهوم في أعمالها، وتسعى إلى تطوير مشاريع تحقق قيمة مستدامة وتستجيب لاحتياجات السوق، مع الحرص على أن تكون جزءًا من مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، وأن تسهم في بناء مستقبل عمراني يواكب تطلعات المجتمع.

واختتم الجبرتي كلمته برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها، وأن تتواصل مسيرة البناء والإنجاز عامًا بعد عام.