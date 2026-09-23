الرئيس المصري يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باليوم الوطني السعودي

صحيفة سبق

2026-09-23T10:31:00.647Z

هنّأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني السعودي. كما بعث فخامته برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني للم…