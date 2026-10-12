الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين على المطارات السعودية ويبحث إجراءات تصعيدية

صحيفة سبق

2026-10-12T10:24:15.264Z

أدانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على المطارات في المملكة العربية السعودية، وقدمت تعازيها لأسر المتوفين. وأكدت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون اليوم في اجتماعهم بلوكسمبورغ إجراءات إضافية يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا التصعيد.