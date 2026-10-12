الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين على المطارات السعودية ويبحث إجراءات تصعيدية
أدانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس هجمات الحوثيين على المطارات في المملكة العربية السعودية، وقدمت تعازيها لأسر المتوفين. وأكدت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون اليوم في اجتماعهم بلوكسمبورغ إجراءات إضافية يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا التصعيد.
أدانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس هجمات الحوثيين على المطارات في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تعازيها لأسر المتوفين.
وأكدت كالاس في تصريحات صحفية أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم في لوكسمبورغ، سيتناول الإجراءات الإضافية التي يمكن للاتحاد اتخاذها في مواجهة هذا التصعيد.