صحيفة سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة إلى رئيسة جمهورية مالطا ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيين لها ولحكومة وشعب مالطا دوام الصحة والتقدم والازدهار.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى فخامة السيدة ميريام سبيتيري ديبونو، رئيسة جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامتها بدوام الصحة والسعادة، متمنياً لحكومة جمهورية مالطا الصديقة وشعبها اطراد التقدم والازدهار.

وفي السياق ذاته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية مالطا بالمناسبة ذاتها.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية مالطا الصديقة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.