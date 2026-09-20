صحيفة سبق

اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال التي عرقلت دخول الزوار والمصلين. وفي سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واسعة في بلدة المغير شرق رام الله بالض…

اقتحم مئات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عرقلت دخول الزوار والمصلين للأقصى.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 28 فلسطينيًا على الأقل، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، تخللها اقتحام عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها.