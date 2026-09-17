صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

المركز الوطني للأرصاد توقّع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وعسير والباحة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، مع رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وضباب على السواحل وارتفاع أمواج البحر الأحمر.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (18 - 40) كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 - 35) كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 - 32) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة (12 - 30) كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 - 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.