بندر آل عوض

تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 معرضاً وطنياً بعنوان «عزنا بطبعنا» في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض، برعاية الأمين العام للمركز عبد الله الفوزان، بمشاركة نخبة من الفنانين الذين يقدمون أعمالاً تجسد معالم المملكة وهويتها الثقافية وموروثها التاريخي.

تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية معرضاً فنياً وطنياً بعنوان «عزنا بطبعنا» يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026م، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، على شرف الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، الأمين العام للمركز.

يشارك في المعرض نخبة من الفنانين التشكيليين والفنانات، من خلال أعمال تستحضر معالم المملكة وموروثها الثقافي وزخارفها الأصيلة، وتقدم رؤى فنية متنوعة تعبّر عن الاعتزاز بالوطن وهويته الثقافية وإرثه التاريخي والجمالي.

وأوضحت الدكتورة هناء الشبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، أن المعرض يأتي ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى تفعيل المناسبات الوطنية من خلال الفنون، وتعزيز حضور الفن التشكيلي في المناسبات التي تجسّد قيم الانتماء والولاء، إلى جانب إتاحة المجال للفنانين للتعبير عن مشاعرهم الوطنية من خلال أعمالهم.

وأشارت الشبلي إلى أن الفن التشكيلي يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية ونقل عناصر الهوية والموروث الثقافي إلى الأجيال، كما يمثّل وسيلة للتواصل مع المجتمع وإثراء المشهد الثقافي ودعم المواهب الفنية، مؤكدةً أن تحويل المناسبة الوطنية إلى تجربة فنية تفاعلية يفتح مساحة أوسع لمشاركة المجتمع والاحتفاء بالقيم المشتركة.

وثمّنت الشبلي استضافة مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري للمعرض، مؤكدةً أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية في تقديم مبادرات نوعية تعزز الحراك الفني والثقافي، ودعت الجمهور إلى زيارة المعرض والتفاعل مع فعالياته المصاحبة التي تتضمن الرسم المباشر والعروض الشعبية.

يُقام المعرض من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة مساءً، في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض، ضمن برنامج فني يستحضر رموز الوطن وموروثه بصياغات تشكيلية متنوعة تواكب الاحتفاء باليوم الوطني.