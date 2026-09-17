صحيفة سبق

أغلقت شركة «أبواب للذكاء الاصطناعي» السعودية جولة تمويل أولية بقيمة 15 مليون ريال، بقيادة «سبيد إنفست» ومشاركة «ميدل إيست فينتشر بارتنرز». وتأتي الجولة بعد أن عالجت تقنيات الشركة تمويلات تفوق 10 مليارات ريال لصالح منشآت صغيرة ومتوسطة عبر أكثر من 10 مؤسسات مالية في المملكة.

أغلقت شركة التقنية المالية السعودية «أبواب للذكاء الاصطناعي» (Abwab.ai) جولة تمويل أولية بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، بقيادة شركة رأس المال الجريء الأوروبية «سبيد إنفست» (Speedinvest)، وبمشاركة «ميدل إيست فينتشر بارتنرز» (MEVP).

وقال براء كوشك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بنية تقنية متطورة تمكّن المؤسسات المالية من مواصلة هذا النمو بكفاءة واستدامة.

وتأتي هذه الجولة بعد أن تجاوزت قيمة التمويلات التي عالجتها المؤسسات المالية عبر تقنيات «أبواب» 10 مليارات ريال، من خلال أكثر من 10 مؤسسات مالية في المملكة.

ولا تقدم «أبواب» التمويل مباشرة، بل توفر منصة تقنية متكاملة للبنوك وشركات التمويل، تتيح إدارة دورة التمويل كاملةً بدءاً من ضم العملاء والتقييم الائتماني ومنح التمويل، وصولاً إلى الصرف والفوترة والتحصيل.

ويأتي هذا الاستثمار في ظل النمو المتسارع لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يضم أكثر من 1.7 مليون منشأة ويوظف نحو 8.8 مليون شخص، فيما تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.

وتسعى «أبواب» إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير البنية التحتية للتمويل، بما يساعد المؤسسات المالية على خدمة عدد أكبر من المنشآت وتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءتها وقابليتها للتوسع.