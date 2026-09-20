صحيفة سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإنسانية في عدة دول؛ إذ دعم انطلاق العام الدراسي في مدرسة مكة جنوب قطاع غزة، ووقّع برنامجًا لتشييد مجمع أم البشائر الصحي في سراقب بإدلب، كما أطلق المرحلة الرابعة من مشروع رعاية الأيتام في طاجيكستان، ضمن الحملة الشعبية السعودية وجهود الم…

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والتنموية في عدد من الدول، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وجهود المملكة الإنسانية لدعم الشعوب المتضررة.

استئناف الدراسة وتوزيع الوجبات في قطاع غزة

استقبلت مدرسة مكة جنوب قطاع غزة أمس طلبتها مع بداية العام الدراسي الجديد، في أجواء تعليمية ملائمة تهدف إلى مواصلة مسيرتهم التعليمية وتنمية مواهبهم، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وشهد اليوم الأول استقبال الطلبة والترحيب بهم وتعريفهم بالبيئة المدرسية؛ لضمان اندماجهم واستعادة إيقاع العملية التعليمية، وذلك بعد استكمال جميع الاستعدادات الصحية والتنظيمية مسبقًا قبل انطلاق الدراسة، والتي شملت إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للطلبة، وفحوصات الأسنان والنظر، إضافة إلى تقديم التطعيمات المقررة لطلبة الصف الأول بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتُعد «مدرسة مكة» إحدى المبادرات التعليمية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن مشروع الاستجابة الإنسانية لإنشاء وتشغيل المساحات التعليمية الآمنة في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ويشرف على تنفيذها وإدارة المدرسة المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفّذ للمركز في قطاع غزة، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ودعم حق الأطفال في التعليم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية الشاملة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته في مختلف الظروف والأزمات.

وفي السياق نفسه، وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (24.800) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها (24.800) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه الجهود في سياق الدور الإنساني المعهود للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتلبية المتطلبات الضرورية للأسر المنكوبة ومساندتها في الظروف الصعبة.

تشييد مجمع «أم البشائر» الصحي والخدمي في سراقب

وفي الجمهورية العربية السورية، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني السورية؛ لتشييد وتجهيز مجمع «أم البشائر» في مدينة سراقب بمحافظة إدلب، ممولًا من أحد المتبرعين.

وقّع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وسيُجرى بموجب البرنامج تشييد مجمع «أم البشائر»، الذي يحتوي على مركز للرعاية الصحية ومنشآت مجتمعية ملحقة، ويُقدَّم من خلاله خدمات المعاينة الطبية اليومية، والغسيل الكلوي، والصحة الإنجابية، وخدمات التحليل والمختبر؛ وذلك لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية للمجتمع المستفيد بمدينة سراقب.

كما سيُجرى تشييد محال تجارية تخصص عائداتها لدعم استدامة تشغيل المجمع وضمان استمرار تقديم خدماته الصحية بكفاءة، بما يعكس نموذجًا تنمويًا يجمع بين العمل الإنساني والاستدامة، إضافة إلى تشييد مرفق اجتماعي يقدم خدماته للمجتمع المحيط.

وسيستفيد من المشروع أكثر من (100.000) فرد.

ويأتي البرنامج امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي السوري وتعزيز قدرة المرافق الصحية على تقديم خدمات نوعية ومستدامة.

مرحلة جديدة من رعاية الأيتام في طاجيكستان

وفي جمهورية طاجيكستان، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع جمعية الهلال الأحمر في جمهورية طاجيكستان؛ لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع رعاية الأيتام في طاجيكستان.

وقّع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الطاجيكي باهودور كوربونيون.

وسيُجرى بموجب البرنامج تقديم مبلغ (100) دولار أمريكي لكل يتيم ويتيمة شهريًا، بما في ذلك ضمان تكاليف المصاريف المعيشية، وكذلك منح رعاية لهم خلال عيدي الفطر والأضحى بمبلغ (30) دولارًا لكل عيد، وتقديم الدعم النفسي للأيتام والأسر الراعية لهم، فضلًا عن تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأيتام والأسر الراعية لهم.

ويستفيد من البرنامج (1,200) فرد، بواقع (900) أسرة راعية للأيتام ومحدودة الدخل أو عديمة الدخل في ولايات «غورنو-بدخشان، صغد، كولاب، بوختار، مؤمن آباد، بنجكنت، وانج، فيض آباد»، وسيغطي إجمالي المشروع -بمشيئة الله- (30) منطقة في طاجيكستان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم فئة الأيتام في مختلف دول العالم وتعزيز ظروفهم المعيشية والاجتماعية.