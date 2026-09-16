صحيفة سبق

عقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ27 اجتماعها الثالث عبر الاتصال المرئي لمراجعة آخر التحضيرات للبطولة التي تستضيفها جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026. وناقش الاجتماع جاهزية المراكز الإعلامية، وخدمات الترجمة الفورية، وآليات إصدار التصاريح وتنسيق الجهود التنظيمية.

عقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ27 اجتماعها الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة آخر التحضيرات الخاصة بالبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في أول نسخة من البطولة تُقام في مدينة جدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل.

واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة الإعلامية خالد مبارك الكواري بحضور أعضائها، على سير العمل الإعلامي الخاص بالبطولة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بعمل وسائل الإعلام خلال فعالياتها.

واستعرض الاجتماع آلية توفير خدمة الترجمة الفورية للإعلاميين عبر تطبيق خاص، فضلاً عن تقرير متكامل حول جاهزية المراكز الإعلامية في ملاعب البطولة وما تتضمنه من تجهيزات وخدمات مخصصة لممثلي وسائل الإعلام. كما استُعرضت ترتيبات مراكز إصدار التصاريح الإعلامية، التي حُدِّدت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى جانب مركز آخر في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف فرق العمل والجهات المعنية، واستكمال جميع الاستعدادات الإعلامية والتنظيمية، وتوحيد الجهود بما يُسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية للبطولة.