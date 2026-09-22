صحيفة سبق

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي دونيس جاهزية الأخضر لمواجهة الكويت غدًا في افتتاح بطولة خليجي الديار العربية 27 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مشددًا على أهمية التركيز في المباراة الافتتاحية، فيما أوضح الحارس محمد العويس أن الهدف هو حصد النقاط الثلاث واستثمار عاملي الأرض والجمهور.

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم دونيس جاهزية الأخضر لخوض مواجهة نظيره الكويتي غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي الديار العربية 27».

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الرئيسية في فندق هيلتون، إن المباريات الافتتاحية تستوجب تركيزاً عالياً وإظهار الشغف والرغبة في تحقيق بداية إيجابية، مشيراً إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة للمنتخب لتقديم مستويات تعكس تطوره الفني.

وأبدى المدير الفني سعادته بإقامة البطولة على الأراضي السعودية، مؤكداً أهمية تمثيلها بالصورة التي تليق بمكانة المملكة الرياضية وإسعاد الجماهير التي وصفها بأنها عنصر محوري في دعم المنتخب طوال مشواره.

وكشف دونيس أن هدف المنتخب المنافسة على اللقب، مستنداً إلى ما يمتلكه اللاعبون من إمكانات وخبرات، لافتاً إلى أن المباراة الافتتاحية تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي مما يضفي عليها بُعداً وطنياً خاصاً. وأشار إلى أن البطولة تضم ثلاثة منتخبات شاركت في كأس العالم هي السعودية والعراق وقطر، مما يعكس المستوى الرفيع للمنافسة.

من جانبه، أكد حارس المنتخب السعودي محمد العويس جاهزية اللاعبين وحماسهم لخوض أولى مباريات البطولة، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث في مستهل المشوار.

ووصف العويس البطولة بأنها تجمع رياضي يعكس أواصر الأخوة بين أبناء دول الخليج، مشيراً إلى أن مواجهة الكويت تكتسب أهمية استثنائية في ضوء تاريخ المنتخبين المشترك في البطولة، مؤكداً عزم اللاعبين توظيف عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة موفقة في المنافسات.