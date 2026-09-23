صحيفة سبق

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير في نيويورك لقاءين منفصلين مع نائب رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، ومع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك اليوم، نائب رئيس الوزراء في سانت كيتس ونيفيس الدكتور جفري إيان هانلي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

كما التقى الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وهنأ الجبير الأمين العام بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.