الأمن البيئي يضبط 7 مقيمين استغلوا الرواسب بالشرقية

صحيفة سبق

2026-09-21T08:58:52.052Z

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ٧ مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية في المنطقة الشرقية؛ لاستغلالهم الرواسب وتجريف التربة، مع ضبط ٨ معدّات كانت تُستخدم في تجريف ونقل التربة. ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم ٩١١ في مناطق مكة المكرمة والمدين…