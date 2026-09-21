الأمن البيئي يضبط 7 مقيمين استغلوا الرواسب بالشرقية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ٧ مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية في المنطقة الشرقية؛ لاستغلالهم الرواسب وتجريف التربة، مع ضبط ٨ معدّات كانت تُستخدم في تجريف ونقل التربة. ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم ٩١١ في مناطق مكة المكرمة والمدين…
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (8) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.