صحيفة سبق

افتتح إمبراطور اليابان ناروهيتو، بحضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، دورة الألعاب الآسيوية العشرون في ناغويا بمشاركة 45 دولة آسيوية. وشهد الحفل فقرات فنية واستعراض تاريخ اليابان، فيما رفع خليفة العميري ويارا العمري العلم السعودي في طابور ا…

افتتح إمبراطور اليابان ناروهيتو، رسمياً اليوم السبت 19 سبتمبر 2026م، دورة الألعاب الآسيوية العشرون، التي تستضيفها مدينة ناغويا حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وحضر حفل الافتتاح الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس البعثة، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، إلى جانب عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية في قارة آسيا.

وضم الوفد السعودي الرسمي سفير المملكة لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة.

واشتمل حفل الافتتاح، الذي أقيم في استاد «بالوما ميزوهو» بحضور 30 ألف متفرج، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بدأت بالفلكلور الياباني، ثم كلمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، تلتها كلمة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل، التي تطرقت لتاريخ اليابان، وعرض الشعلة الخاصة بالدورة، أعقبها عرض طابور الدول الآسيوية الـ45 المشاركة في الدورة.

العمري والعميري يرفعان العلم السعودي

حمل العلم السعودي خلال مسيرة البعثة السعودية في طابور العرض لاعب فريق السعودية للمبارزة خليفة العميري، ولاعبة فريق السعودية للملاكمة يارا العمري.

وعبّرت يارا العمري عن اعتزازها برفع علم المملكة في المحفل الآسيوي إلى جانب زميلها خليفة، مشيرة إلى أن ذلك يدعو للفخر وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، متمنية أن توفَّق وزملاؤها في تقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.

فيما أبدى خليفة العميري فخره بحمل العلم السعودي، وقال: «أطمح لتقديم مستوى مشرف يعكس الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة في المملكة، والمتابعة المستمرة من سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي».

الفيصل يحضر عشاء المجلس الأولمبي الآسيوي

حضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حفل العشاء الذي أقامه رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد اليوم السبت، على شرف السيدة كيرستي كوڤنتري رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وتبادل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الحفل الأحاديث الودية مع رؤساء ومسؤولي المنظمات الرياضية العالمية واللجان الأولمبية في قارة آسيا.

السباحة والكاراتيه والفنون القتالية يدشنون المشاركة السعودية

تدشن منتخبات السباحة والكاراتيه والفنون القتالية المختلطة مشاركتها في الدورة بتواجدها في منافسات يوم غد الأحد في مدينتي ناغويا وطوكيو.

ويدخل لاعبا فريق السعودية للسباحة عماد زبن وزيد السراج تصفيات سباق 100 م حرة عند الرابعة والنصف فجراً بتوقيت المملكة، في حين يتواجد زميلهما علي العيسى في تصفيات 100 م فراشة عند الخامسة صباحاً، على أن تُقام السباقات النهائية بداية من الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وفي الفنون القتالية المختلطة، يمثل لاعبي فريق السعودية في منافسات الغد مالك باسهل في وزن 60 كجم عند الخامسة صباحاً أمام أوزبكستان، وسعود الملحم في وزن 65 كجم عند التاسعة والنصف صباحاً أمام الفلبين، وفاطمة العماري في وزن 60 كجم عند الثانية عشرة ظهراً ضد كمبوديا.

وفي الكاراتيه، تتواجد لاعبة فريق السعودية دينا أحمد في منافسات وزن 68 كجم عند التاسعة صباحاً ضد كازاخستان، وسعود البشير أمام تايلند عند السابعة صباحاً، على أن تُقام الأدوار النهائية بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً.