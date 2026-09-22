صحيفة سبق

وقعت ألستوم عقداً بقيمة 22 مليون يورو لمدة خمس سنوات مع الخطوط الحديدية السعودية لدعم كفاءة وموثوقية قطار الشمال للشحن على ممر الشمال–الجنوب، عبر خدمات صيانة FlexCare Perform للأنظمة الحيوية على متن القاطرات.

وقعت شركة ألستوم، الرائدة عالمياً في حلول التنقل الذكي والمستدام، عقداً بقيمة 22 مليون يورو لمدة خمس سنوات مع الخطوط الحديدية السعودية، بهدف دعم كفاءة وموثوقية أداء قطار الشمال للشحن، الذي يعمل على امتداد ممر الشمال–الجنوب في المملكة.

ويعد ممر الشمال–الجنوب أحد أهم روابط السكك الحديدية الرئيسية في المملكة، إذ ينقل نحو 13.5 مليون طن من البضائع سنوياً عبر خط الشمال، ويربط الممر مواقع التعدين بمنشآت المعالجة ومنافذ التصدير، بما يؤدي دوراً محورياً في دعم الأنشطة الصناعية واللوجستية في المملكة.

ولدعم استمرارية وموثوقية عمليات الشحن على امتداد ممر الشمال–الجنوب، ستوفر ألستوم خدمات الصيانة FlexCare Perform للأنظمة الحيوية الموجودة على متن أسطول القاطرات التابع للخطوط الحديدية السعودية.

وتؤدي هذه الأنظمة دوراً أساسياً في العمليات اليومية، من خلال مراقبة أداء القطارات، وإدارة السرعة، وتمكين الاتصال مع البنية التحتية لأنظمة الإشارات، بما يضمن نقل البضائع عبر الشبكة بصورة آمنة وفعّالة وموثوقة.

كما ستطبق ألستوم نهجاً أكثر استباقية في أعمال الصيانة، يجمع بين المراقبة الفورية وتعزيز توافر قطع الغيار، بما يسهم في رفع جاهزية الأسطول وتقليل أوقات الاستجابة.

ويشمل نطاق العمل أيضاً ترقية الأنظمة، وتطوير وثائق الصيانة، وتوفير الأدوات الرقمية، وبرامج التدريب للكفاءات الوطنية.

وستسهم هذه الإجراءات مجتمعة في دعم كفاءة أعمال الصيانة اليومية، وتعزيز الأداء التشغيلي، وترسيخ موثوقية خدمات نقل البضائع التابعة للخطوط الحديدية السعودية على المدى الطويل.

وقال محمد خليل، المدير العام لألستوم في الشرق الأوسط: «تستند شراكتنا مع الخطوط الحديدية السعودية إلى طموح مشترك لتعزيز أداء قطاع السكك الحديدية ودعم أهداف المملكة طويلة الأمد في قطاع النقل، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تعزيز الموثوقية، ودعم تطوير الكفاءات المحلية، وخلق قيمة طويلة الأمد لقطاع نقل البضائع في المملكة».

وإلى جانب دعم العمليات التشغيلية، ستسهم المبادرة في تطوير القدرات المحلية، من خلال دعم برامج التدريب ونقل المعرفة التي ستدعم المهندسين والفنيين والمشغلين السعوديين، بما يمكّن من التوطين التدريجي للخبرات التقنية وتعزيز منظومة السكك الحديدية في المملكة.

ومن خلال دعم أحد ممرات نقل البضائع الحيوية وتعزيز الخبرات المحلية، تسهم هذه المبادرة في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قطاع لوجستي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية.

وتُعد شركة ألستوم رائدة في سوق خدمات السكك الحديدية، وتدعم عملاءها على امتداد دورة حياة الأصول من خلال محفظة متكاملة من حلول الخدمات. ويتم تصميم خدمات الصيانة FlexCare Perform بما يتناسب مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم التشغيلية، بدءاً من الدعم الفني وتوفير قطع الغيار، وصولاً إلى حلول الصيانة المتكاملة.

وتتولى ألستوم صيانة أكثر من 36 ألف مركبة سكك حديدية حول العالم، من بينها أكثر من 2,450 قاطرة، كما تُعد شريكاً موثوقاً في تقديم خدمات الصيانة لكل من أصول ألستوم وأصول السكك الحديدية التابعة لمصنعين آخرين.

ألستوم في المملكة العربية السعودية

تواصل ألستوم توسيع حضورها المحلي في المملكة العربية السعودية من خلال استثمارات طويلة الأمد في الكفاءات والقدرات والخبرات.

وقد أنشأت الشركة مقرها الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض، وأطلقت عدداً من برامج التدريب المحلية ومبادرات نقل المعرفة، وتواصل دعم تطوير الخبرات المحلية في أنظمة النقل وتقنيات التنقل.

ومنذ بدء حضور ألستوم في المملكة عام 1951، تواصل دورها كشريك موثوق في مسيرة تطوير قطاع النقل في المملكة. ومن أول توربين غازي وصولاً إلى أنظمة المترو المؤتمتة بالكامل اليوم، تستمر الشركة في دعم تطلعات وأهداف المملكة بمجالات الابتكار والاستدامة والبنية التحتية الذكية.