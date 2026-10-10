صحيفة سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط 1126 حالة تهريب للممنوعات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، شملت 35 صنفًا من المواد المخدرة و300 مادة محظورة، إضافة إلى 810 من التبغ ومشتقاته و8 أصناف من المبالغ المالية، مؤكدة استمرار تشديد الرقابة وداعية للإبلاغ عبر قنواتها الرسمية.

رصدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» 1126 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها.

وشملت الأصناف المضبوطة 35 صنفاً من المواد المخدرة، من بينها: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، فضلاً عن 300 صنف من المواد المحظورة.

كما أحبطت المنافذ الجمركية 810 حالات تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب ضبط 8 أصناف تتعلق بمبالغ مالية مهرَّبة.

وأكدت «زاتكا» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب حماية للمجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (009661910)، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلِّغ في حال صحة المعلومات الواردة في البلاغ.