صحيفة سبق

حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً على نظيره الكويتي بهدف دون رد في افتتاح منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليتصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط، في بطولة تستضيفها المملكة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

حسم المنتخب السعودي مواجهته أمام شقيقه الكويتي بهدف دون رد، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، ضمن كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

أُقيمت المباراة اليوم الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وأدارها الحكم البرتغالي جواو بينيرو، في افتتاح البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة الخامسة، وللمرة الأولى في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة (73)، عن طريق المدافع الكويتي يوسف الحقان بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح الأخضر أول انتصار في مشواره بـ«خليجي 27».

وشهد اللقاء تألق حارس مرمى الكويت سعود الحشان، الذي ذاد عن مرمى بلاده ببراعة، وأبعد أكثر من كرة خطرة كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف للأخضر.

بهذه النتيجة تصدَّر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما بقي المنتخب الكويتي دون نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.